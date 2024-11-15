全民權證／神達 二檔潛利佳

神達（3706）今年前三季每股純益（EPS）2.44元。法人表示，超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶強力需求，在伺服器業務續強下，神達本季營收有望創新高。

在甲骨文及亞馬遜AWS持續擴充資料中心，以及其他中小型雲端服務供應商（CSP）客戶拉貨帶動，神達旗下神雲科技業績持續成長，同時不僅AI伺服器，包括一般伺服器業務也同步成長。車用電子市場方面，汽車製造業客戶需求持續穩健。法人預估，神達今年營收將優於去年。10月營收71.5億元，月增35.8%，年增149.7%，創單月歷史新高；累計前十月營收450.6億元，年增47.5%。

看好神達的投資人可挑價內外20%左右，90天期以上權證，靈活操作參與個股行情。（中國信託證券提供）

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