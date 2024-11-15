11月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲27.39點，收22742.77點。11月電子期收1247點，上漲1.35點，正價差2.47點；11月金融期收2074點，上漲24.6點，正價差0.02點。

11月電子期以1247點作收，上漲1.35點，成交573口。12月電子期以1250點作收，上漲2.75點，成交23口。

電子現貨以1244.53點作收，下跌2.52點；11月電子期貨與現貨相較，正價差2.47點。

11月金融期以2074點作收，上漲24.6點，成交612口。12月金融期以2078.6點作收，上漲24.8點，成交24口。

金融現貨以2073.98點作收，上漲17.88點；11月金融期貨與現貨相較，正價差0.02點。實際收盤價以期交所公告為準。