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路透：台灣並未對川普新政府提新軍購案具體清單

全民權證／台達電 兩檔火熱

經濟日報／ 記者何佩儒整理
台達電相關權證
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台達電（2308）10月營收388.2億元，年增11.9%，月增4.6%，創單月新高，主要成長動能為資料中心相關電源與散熱系統出貨，前十月累計營收3,457.2億元，年增2.9%，同創歷來新高。

台達電在輝達GB200系列AI伺服器大有斬獲，包括電源供應器部分將握有過半市占率，另外液冷CDU、分歧管等產品也切入至少兩家美系雲端服務商（CSP），長線營運動能強勁。法人估台達電第4季主要事業部門表現，電源及零組件將呈現持平或小幅季減、電動車為主的交通類別則可望持穩、自動化仍須等待景氣回溫、基礎設施營收則可望大幅成長。

看好台達電的投資人，可挑選價內外20%內，90天以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

台達電 營收

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