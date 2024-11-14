全民權證／東陽 瞄準逾90天

東陽（1319）第3季淡季不淡，第4季迎來AM旺季，推升自結10月稅前盈餘4.96億元，較去年同期成長22%；累計前十月稅前盈餘44.34億元，較去年同期成長38%，每股稅前盈餘7.34元，單月、累計雙創同期新高紀錄，更超越歷年全年表現，提前締造年度獲利新高。

展望後市，法人指出，受惠於AM業務成長帶動，且獲利能力改善，預估2024年營收獲利持續增長，且下半年營運動能向上。考量今年第4季、明年第1季進入季節性旺季，具備短期營運動能；中長期來說，持續受惠新車市場成長、車齡延長、產險增加AM件賠付等正面因子。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（群益金鼎證券提供）

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