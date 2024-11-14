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路透：台灣並未對川普新政府提新軍購案具體清單

全民權證／全新 選價內外15%

經濟日報／ 記者崔馨方整理
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全新（2455）2024年第3季營收為8.06億元，季減8%。其中微電子業務因大陸安卓手機PA需求疲弱，營收季減16%至6.13億元，不過後市受惠光通訊業務成為2025年營收及獲利的主要成長動能。

法人分析，全新光電的主要成長動能來自光通訊業務。微電子方面，隨著手機出貨量回升和WiFi 7滲透率提高，PA用量將增加。光電子800G PD需求也強勁，矽光產品持續成長，預計2025年總營收為40.5億元，年增23.8%，其中微電子和光電子營收分別占68%和32%，毛利率達43%，年增約40%，後市可期。

權證發行商建議，看好全新後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數三個月以上的商品介入，藉以放大槓桿利潤。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

光電 營收

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