智邦、友訊 四檔強強滾

網通業者近來積極搭上AI順風車，帶動營收成長、股價補漲，包括智邦（2345）、友訊（2332）均受關注，後市依然可期，權證發行商表示，投資人可透過資金門檻較低的認購權證參與行情。

隨北美雲端服務供應商（CSP）積極投入AI軍備賽，交換器產品規格升級及需求成長動能強勁，智邦推出800G相關產品與解決方案，帶動10月營收衝上108.8億元，月增8.2%，年增51.6%，創下新高。法人看好智邦受惠AI趨勢，驅動高階交換器及AI加速器需求，第4季營收可望再創新高，同時2025年營運持續正向，全年營運可望維持雙位數成長。

友訊上半年受歐洲景氣及美國客戶建廠計畫延遲拖累，每股仍小虧0.05元，隨著下半年景氣回溫，5G數據機加上無線路由器出貨上升，第3季稅後純益1.7億元，每股稅後純益0.3元，累計前3季每股稅後純益0.24元。

法人指出，下半年以來企業資本支出止跌回升，生成式AI熱潮推升大量算力以及網路流量，有助友訊的企業雲解決方案，包括10G、25G、100G交換器及WiFi 6企業級無線基地台，新一代WiFi 7企業級無線基地台等業績。預估未來家中無線路由器將成為居家網路使用的中樞神經，友訊將持續建構從家用路由器到網路攝影機及物聯網設備，打造智慧居家解決方案。

權證發行商表示，投資人若看好智邦與友訊後續表現，可以挑選價內外20%以內，120天期以上的權證，以小金搏大利。