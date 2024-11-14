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路透：台灣並未對川普新政府提新軍購案具體清單

雙鴻、建準 押寶長天期

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股持續拉回修正，昨（14）日下跌144點收22,715點，盤面上，雙鴻（3324）、建準（2421）等散熱股逆勢走揚。發行券商建議，看好散熱族群後市表現的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

雙鴻法說會釋出利多，董事長林育申表示，輝達GB200 AI伺服器帶動水冷零組件需求爆發，雙鴻訂單動能強勁，近期新打入三家雲端服務供應商（CSP）供應鏈，使得CSP客戶從二家大增至五家，即便另一大客戶美超微近期有點狀況，雙鴻明年營收仍將翻倍成長，水冷業績占比挑戰五成，進一步推升AI伺服器水冷散熱營收年成長六倍。

法人預期2025年隨著Blackwell出貨，將受惠Cold Plate拉貨力道而顯著提升，2024、2025年水冷營收占比預估分別為14.7%與37.3%，由於水冷產品毛利率優於公司平均，帶動營收獲利雙成長。

雙鴻、建準相關權證
雙鴻、建準相關權證

建準第4季隨著Blackwell伺服器風扇開始放量，且出貨延續至2025年，法人預期2025年GPU伺服器風扇營收加速成長，AI伺服器占營收比重進一步向上，另外，GPU伺服器風扇規格、單價、毛利率優於ASIC，也有利下半年產品組合改善。預期2025年伺服器／通訊營收年增兩成以上。

至於車用風扇，雖整體車市需求回升動能欠佳，建準配合客戶新車款量產出貨高階ADAS、感測器應用風扇帶領下，估計明年車用風扇營收年增上看25~30%。至於PC應用，除風扇外，建準擴大散熱模組產品出貨，營收增長將優於產業平均。

權證發行商指出，看好雙鴻、建準後續表現的投資人，可買進價外15%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。

伺服器 營收

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