期交所防詐 向下扎根

臺灣期貨交易所為能讓資源相較於都會地區匱乏的兒童亦能接觸多元影視作品，持續傳達愛與關懷精神，此次與長期關心偏鄉教育資源普及之公共電視合作，11日在嘉義中埔同仁國小、13日在高雄六龜國小，辦理「2024年台灣國際兒童影展暨金融防詐宣導偏鄉國小巡迴活動」。

本屆影展以探索自我、啟發潛力、找尋勇氣等概念，提出年度主題「我的英雄之旅」，英雄之旅是電影敘事結構、是影展觀影過程，更可是每個人的生命歷程，期能成為兒童的冒險旅程，讓兒童從中累積生命經歷，激發創意及潛力。

此次影展特於「非山非市」、「偏鄉」資源相對弱勢的小學巡迴，除放映本年度主題精選各國優質影片外，亦安排映前導讀、映後座談，讓偏鄉兒童能夠接觸到國際化、多樣性、高品質的電影作品，並透過觀影、映後的賞析、延伸活動的強化學習，使兒童可以探索自我、培養對藝術和文化的興趣，學習不同的價值觀和生活方式。

另也於活動中融入防範金融詐騙宣導，潛移默化建立兒童防範金融詐騙觀念，讓金融知識向下扎根。

本次活動期藉冒險精神傳達，讓孩童於影展中累積豐富生命經驗，達聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals）SDG 3（健康與福祉）、SDG 4（優質教育）、SDG 10（減少不平等）及SDG 16（和平、正義及健全制度）。

期交所亦於官網建置「期貨反詐騙宣導專區」，提供反詐騙宣導圖卡、反詐騙宣導影音、期貨常見詐騙態樣及案例分享、合法期貨商名單、反詐新訊等豐富多元資訊，專區網址為https://www.taifex.com.tw/ud/index.html，歡迎民眾使用。