期貨商論壇／輕原油期 保守看待
國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，土耳其指控以色列在加薩走廊行動並宣布與其斷交施加國際壓力，市場對中東緊張情勢不確定性保持警戒，市場預期川普上任將快速解決中東與俄烏等地緣政治風險，宜保守看待輕原油期貨價格表現。
由於颶風拉斐爾對墨西哥灣產油設施的威脅減輕，以及市場對中國人大宣布增加地方政府債務限額人民幣6兆元刺激措施失望的影響，國際原油價格連日走弱。美國10月CPI數據顯示通膨符合預期，緩解市場對聯準會可能暫停降息的擔憂。石油協會（API）數據顯示，13日當周原油庫存較上周減少77萬桶，低於市場預期的增加100萬桶。
在原油供需數據部分，石油輸出國組織（OPEC）11月12日在月報中下調了今年和明年全球石油需求增長的預測，預期今年全球石油需求增長每日182萬桶，低於上月預期的193桶，主要是考量中國、印度需求疲軟。（國泰期貨提供、記者王皓正整理）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
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