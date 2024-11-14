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期貨商論壇／緯穎期 後市樂觀

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
緯穎。 聯合報系資料庫
緯穎。 聯合報系資料庫

緯穎（6669）為緯創集團旗下專注於伺服器製造企業，近期表現亮眼，尤其在AI伺服器和雲端資料中心基礎設施市場展現強勁增長動能。隨著AI技術應用在全球加速普及，緯穎的營運前景被普遍看好。

緯穎在AI伺服器市場與輝達（NVIDIA）合作非常密切，推出採用NVIDIA AI GPU架構的產品，並且預期第4季起量產新一代NVIDIA GB200系列伺服器產品，為其營運帶來顯著貢獻。

此外，緯穎近期獲得中東大型雲端服務商的AI伺服器訂單，為其營收增長注入動能，並且預計AI伺服器收入占比將在今年下半年突破50%，顯示該領域的強勁需求。

面對地緣政治風險，緯穎早在十年前便進行去中化策略，在墨西哥、美國等地設立生產基地，提升全球生產靈活性和風險應對能力。

緯穎今年前三季的營收和獲利創高，第三季合併營收年增85.2%，稅後淨利大增，累計前三季每股稅後純益88.38元，超越去年全年。（兆豐期貨提供、記者王皓正整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

AI 伺服器 緯穎

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