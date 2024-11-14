期交所攜手公視 舉辦兒童影展暨金融防詐宣導偏鄉國小巡迴活動

臺灣期貨交易所為能讓資源相較於都會地區匱乏的兒童亦能接觸多元影視作品，持續傳達愛與關懷精神，這次與長期關心偏鄉教育資源普及的公共電視合作，今(2024)年11月11日假嘉義中埔同仁國小及11月13日假高雄六龜國小，辦理2024年台灣國際兒童影展暨金融防詐宣導偏鄉國小巡迴活動。這屆影展以探索自我、啟發潛力、找尋勇氣等概念，提出年度主題「我的英雄之旅」，英雄之旅是電影敘事結構、是影展觀影過程，更可是每個人的生命歷程，期能成為兒童的冒險旅程，讓兒童從中累積生命經歷，激發創意及潛力。

這次影展特於「非山非市」、「偏鄉」資源相對弱勢的小學巡迴，除放映今年度主題精選各國優質影片外，亦安排映前導讀、映後座談，讓偏鄉兒童能夠接觸到國際化、多樣性、高品質的電影作品，並透過觀影、映後的賞析、延伸活動的強化學習，使兒童可以探索自我、培養對藝術和文化的興趣，學習不同的價值觀和生活方式。另也於活動中融入防範金融詐騙宣導，潛移默化建立兒童防範金融詐騙觀念，讓金融知識向下扎根。

這次活動期透過冒險精神傳達，讓孩童於影展中累積豐富生命經驗，達聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals) SDG 3 (健康與福祉)、SDG 4 (優質教育)、SDG 10 (減少不平等) 及SDG 16 (和平、正義及健全制度)，期交所將持續響應聯合國永續發展目標，積極落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展作為，以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，善盡企業公民責任，落實永續發展精神。