全民權證／鴻準 挑價內外10%

鴻準（2354）受惠輝達GB200出貨潮，因兼具機殼、散熱模組兩產品線，營運具想像空間，近來獲法人買超，股價也跟進走揚昨（13）日不畏大盤下跌，仍逆勢上漲0.1元，收在93.6元。

鴻準10月營收65.7億元，月增17%、年增22%；前十月累計營收491億元，年減28%，主因鴻準營收仍以遊戲機為主，而日系遊戲機生命周期已近尾聲；不過隨年底客戶推出新款遊戲機，有望進一步挹注營收表現。鴻準擁有散熱模組產品線，除了風扇、氣冷產品，也積極研發液冷解決方案，法人預期水冷產品將因B200出貨。

看好鴻準的投資人可挑選價內外10%以內，90天以上的長天期權證介入。（元富證券提供）

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