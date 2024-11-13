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世芯、智原 押中長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
世芯董事長關建英（右）與總經理沈翔霖。 圖／聯合報系資料照片
世芯董事長關建英（右）與總經理沈翔霖。 圖／聯合報系資料照片

美國四大雲端服務業者（CSP）在本季法說會中資本支出持續增加，顯示AI需求持續旺盛，世芯-KY（3661）、智原（3035）等營運受惠。權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

世芯-KY、智原相關權證
世芯-KY、智原相關權證

世芯-KY第3季續創新高，季成長9.2%、年成長94.8%，毛利率回升至19.4%，另外，業外高達3.6億元的貢獻，主要來自於利息收入，使稅後純益來到17.9億元，季成長13.1%、年成長101.9%，每股純益22.44元。

雖市場擔憂北美CSP客戶將逐漸減少二代產品訂單，使世芯-KY營收大幅滑落，不過世芯-KY營收季季優於預期，第4季推估營收將有30~50%季成長，毛利率方面，第4季將提升至20%以上，稅後純益約18.5億元，季成長3.3%、年成長65.6%。

智原第3季營收季成長8.9%、年減2.7%，NRE部分案件有出現遞延認列，但量產客戶已經逐步回升，毛利率46.4%，稅後純益2.6億元，季成長1.2%，EPS為1.01元。

智原今年上半年量產不如預期，而下半年則是NRE案件遞延認列，市場估全年營收110億元，EPS為3.8元，不過，展望明年，在先進封裝案件開始貢獻後，加上MCU 及其餘成熟製程客戶產品需求恢復增漲下，量產產線將大幅成長超過40%，另外NRE在FINFET 案件持續挹注下，營收也將年成長三至五成，市場預估全年163.5億元，年成長48.5%，稅後純益21.9億元，年成長117. 2%，EPS為8.4元。

權證發行商表示，看好世芯-KY、智原投資機會，可挑選價內外15%以內、有效天期二個月以上的商品介入。

世芯 營收

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