11月電子期金融期齊跌

上市櫃公司第3季財報陸續揭露，其中不乏單季獲利創高的企業，對於法人年底布局持股具吸引力，同時可望推升其股價向上。台股近期盤勢雖然震盪，但具有第3季獲利創新高基本面支撐的企業，可望在接下來的年底作帳行情中嶄露頭角，相關權證值得留意。

2024-11-12 23:29