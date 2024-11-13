11月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌121.54點，收22860.23點。11月電子期收1249.8點，下跌6.5點，逆價差4.44點；11月金融期收2058點，下跌12點，逆價差9.34點。
11月電子期以1249.8點作收，下跌6.5點，成交643口。12月電子期以1258點作收，上漲1.45點，成交4口。
電子現貨以1254.24點作收，下跌6.74點；11月電子期貨與現貨相較，逆價差4.44點。
11月金融期以2058點作收，下跌12點，成交521口。12月金融期以2067.2點作收，下跌7.8點，成交2口。
金融現貨以2067.34點作收，下跌11.42點；11月金融期貨與現貨相較，逆價差9.34點。實際收盤價以期交所公告為準。
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