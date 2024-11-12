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信邦給力 瞄準偏價外

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

電子零組件廠商信邦（3023）第3季稅後純益9.49億元，寫下歷年最旺第3季紀錄，季增1.46%，年增8.06%，每股純益（EPS）3.95元；前三季賺逾一個股本，每股純益11.65元，為同期最佳。

展望未來營運，信邦表示，第4季雖然是傳統淡季，公司仍將力拚業績與第3季相近。信邦昨（12）日股價跌6元、收258元。

信邦近日已公布10月自結合併營收，為28.06億元，較9月28.58億元減少1.83%，比去年同期26.04億元成長7.77%；累計前十月合併營收為276.84億元，較去年同期減少1.64%。

信邦指出，10月合併營收較9月減少，主要是因為十一假期，工作天數減少所致。汽車、工業應用、通訊及電子周邊等產業，因客戶需求增加，10月的銷售分別較9月成長4.27%、0.41%及3.50%，為歷年同期高點。

信邦累計前十月相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少0.68%、汽車產業減少6.78%、綠能產業減少13.41%、工業應用產業成長1.84%、通訊及電子周邊產業成長16.60%，累計前10月合併營收276.84億元，為歷年同期次高。以產品別銷售比重來看，連接線組生產銷售占合併營收76.62%；連接器及零組件銷售占23.38%。

至於產業別銷售分布，工業應用產業占合併營收28.65%；綠能產業占27.03%；通訊及電子周邊產業占21.73%；汽車產業占14.28%；醫療及健康照護產業占8.31%。

權證發行商建議，看好信邦投資機會可布局偏價外權證參與行情，惟需靈活操作並嚴控資金比重。

信邦 營收

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