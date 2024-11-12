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智邦、健鼎 四檔閃金光

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
智邦科技總部。記者胡蓬生／攝影
智邦科技總部。記者胡蓬生／攝影

台股近期在月線上下震盪換手，適逢季報陸續揭曉，操作宜回歸基本面，智邦（2345）、健鼎（3044）等單季獲利創高股，有機會獲得買盤青睞，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人指出，智邦第3季毛利率19.8%，稅後純益26.5億元，季增2.6%，年增11.1%，每股純益（EPS）4.7元，主要受惠北美客戶交換器需求穩健提升，加上800G產品開始小量生產，及人工智慧（AI）加速卡上游晶圓供給增加，帶動出貨維持強勁動能。

智邦10月營收108.8億元，月增8.3%，年增51.6%，連續三個月改寫歷史新高紀錄，法人表示，AI、機器學習等趨勢將持續帶動交換器需求成長，其中，400G產品穩健增加，800G放量則優化產品組合，預估第4季營收可望季增約一成。

展望2025年，法人預期智邦營收將持續成長10%以上，主要動能在於輝達（NVIDIA）Blackwell 將在下一季開始放量，800G交換器需求將進一步提升，提供給美國客戶的AI 加速卡亦將同步成長。

智邦透露計畫跨足rack solution，包括800G光模組、UBB、OAM、AI加速卡、液冷、電源等，法人解讀，未來將由L6範疇往L10、L11前進，有機會成為緯穎、美超微等廠商對手，正向看待與多個美系客戶合作業務擴大、800G放量帶動營運成長。

健鼎受惠伺服器產品需求佳，第3季毛利率23.5%，季增0.4個百分點，毛利較佳的伺服器及網通業務占比攀升至31.4%，EPS為4.4元，季增16.9%，符合市場預期。

法人長期看好健鼎業務多元，有利營運穩健，同時正向看待公司AI、通用伺服器相關產品對營運的挹注。

權證發行商建議，可買進價外25%內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

AI 智邦

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