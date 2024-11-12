台光電、台燿 認購靚

今日主題 上市櫃公司第3季財報陸續揭露，其中不乏單季獲利創高的企業，對於法人年底布局持股具吸引力，同時可望推升其股價向上。台股近期盤勢雖然震盪，但具有第3季獲利創新高基本面支撐的企業，可望在接下來的年底作帳行情中嶄露頭角，相關權證值得留意。

台股多空交戰，盤勢震盪劇烈，「第3季獲利創新高」概念股，表現相對強勢，躍居盤面亮點；權證專家昨（12）日表示，投資人可以挑選長天期權證介入，如台光電（2383）、台燿（6274）等，且買強不追弱，拉高獲利槓桿。

近來多空變數雜陳，國際股市多空震盪，台股齊步高檔整理；時序進入11月後，法人預期指數仍處高檔震盪走勢，建議選股不選市，短線以「第3季獲利創新高」概念股為首選，在基本面利多發酵下，吸引買盤追捧，激勵股價逆勢強揚，成為市場焦點，也帶動相關認購權證交投轉趨火紅，成為盤面交易熱絡族群。

第3季獲利創新高概念股相關權證

台光電第3季營收成長，主要是受惠於歐美車用客戶拉貨、低軌衛星和AI伺服器保持增長，但第4季因手機旺季效應結束、AI伺服器在新舊品轉換期拉貨放緩，可能出現單季衰退情形，應用僅800G持續成長。

展望2025年，台光電伺服器業務在上半年仍受GB200市占率下降的影響，但後續將由AI ASIC和其他品牌GPU產品出貨逐漸抵銷，800G滲透率由中低個位數提升15%至20%，網通業務營收年增15%，低軌衛星產品隨客戶發射計畫達雙位數成長。

台燿第3季合併營收為66.22億元，年成長58.50%，稅後純益7.54億元，年成長104.16%，每股稅後純益2.77元，營收及獲利均創歷年同期新高。

近期營運表現亮麗，主要受惠於Server Switch Board隨HGX系列拉貨強勁以及低軌道衛星相關出貨強勁。在AI 部分，台燿第4季開始出貨ASIC AI Server的UBB板，並持續受惠Intel EagleStream及AMD Genoa推出，帶動高階產品出貨量。

權證發行商建議，若看好「第3季獲利創新高」概念股後市，可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的商品介入。