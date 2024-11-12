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全民權證／華城 押價內外5%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
華城相關權證
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華城（1519）第3季財報優於預期，第4季可望更上一層樓，北美電力設備在手訂單維持高檔，未來三年向上成長動能明確。

法人指出，華城第3季外銷占比約50%，獲利貢獻達70%，以產品別來看，變壓器營收比重季增6個百分點至76%，帶動毛利率季增2.1個百分點至38.3%，稅後純益12.3億元，每股純益（EPS）4.2元。

華城是國內重電設備出口金額最多的廠商，法人預估今、明年外銷金額分別可達104億元、150億元，年增107%、44%，營收占比51%、57%，因切入電力公司核心供應商耗時二至三年，高進入障礙形成護城河，至2026年營運向上動能明確。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距到期日200天以上的認購權證，參與短多行情。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 華城

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