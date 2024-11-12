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全民權證／美律 優選逾150天

經濟日報／ 記者王皓正整理
美律相關權證
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美律（2439）今年訂單能見度高，且接案量大幅提升，估2024全年營收將輕鬆超越400億元，創新高；未來年營收目標將朝600億元邁進，進入下一個成長新紀元。

美律前三季營收達315.03億元，年增26.1%；稅後純益14. 83億元，年增76.5%，每股純益（EPS）6.57元。展望未來，美律指出，第4季營運估大致持平且穩定，雖然整體消費性電子市場仍有雜音，但耳機產業其實相對穩健成長，尤其是高階頭戴式耳機的需求相當不錯，開放式耳道耳機的成長力度也優於預期，而麥克風則因AI應用而再次崛起，估計高精度的麥克風需求量會變大。

看好相關題材的投資人，可挑選價內外程度在20%以內、距到期日150天以上之權證進行操作。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收 美律

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