全民權證／文曄 二檔動能強

文曄（3036）雖然短期可能面臨資料中心及伺服器因客戶拉貨動能、上游供貨差異，短期出現季減，但半導體應用動能明確，法人對明年看法正向。

投顧法人表示，資料中心及伺服器受益於邊緣運算滲透率提升、雲端部署加速及基礎設施升級，需求預計保持強勁；通訊領域則因光通訊升級、Wi-Fi7普及與5G基建推動，成長動能顯著；車用電子在EV及Hybrid滲透率提升下，對半導體需求穩定增加，三大應用將是文曄主要成長引擎。工業應用方面，庫存調整預計明年年中進入尾聲，其他應用則持續穩定貢獻。

權證發行商表示，投資人如看好文曄投資機會，可挑選價內外15%以內、120天期以上的認購權證，透過靈活操作來參與個股行情。（凱基證券提供）

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