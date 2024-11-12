期貨商論壇／永續期 避險優選

川普交易持續發酵，美國10年債殖利率維持在4.3%高位震盪，美元指數屢創近期新高。而利率政策部分，聯準會（Fed）降息1碼，市場維持相對緊縮態度，今年12月降息1碼機率下滑至65%左右。

選舉激情過後，台股上漲動能趨緩，前高壓力遲遲未能突破，加上市場傳出台積電通知中國客戶將暫緩7奈米以下先進製程AI相關晶片出貨，及未來若中國客戶欲在先進製程開案，須接受嚴格審查以確保晶片非用於AI或其他受限用途。

市場擔憂護國神山未來營收表現受影響，昨（12）日台積電賣壓出籠，股價重挫逾3%。櫃買部分表現更為弱勢，過去三個交易日盤中維持震盪盤跌，未明顯反彈。若指數未能守住11月來的區間底點，整體均線格局將轉差，投資人須留意下檔風險，可利用永續期貨分批進行適當避險操作。（永豐期貨提供、記者王皓正整理）

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