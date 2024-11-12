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期貨商論壇／東陽期 均線糾結

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
東陽董事長吳永茂。 圖／聯合報系資料照片
東陽董事長吳永茂。 圖／聯合報系資料照片

東陽（1319）是全球汽機車零組件市場的龍頭企業，專注售後維修（AM）與原廠維修（OEM）零件供應，10月營收年增6%，已連四個月增長，第3季營收年增0.3%，在受海運供應鏈影響下，仍創新高，顯示北美市場需求回升。

第4季為車用零件的傳統旺季，預期需求上升，同時，中國大陸政府的購車補貼政策將推動車市銷量增長，帶動OEM成長。隨北美保險公司擴大AM零件賠付範圍，AM市場滲透率有望提升；並已購入安南科工區及七股工業區土地，並租賃新市產業園區，以應未來三至五年需求成長。

技術面來看，東陽期貨自8月初出現止跌反彈訊號後，近二個月反彈表現，重回多方控盤；9月來自波段高檔修正，目前已連二月進入高檔的整理區間，短中期均線均進入糾結型態，提供下檔支撐。（國票期貨提供、記者周克威整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 東陽 營收

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