台指期 整理格局看待

股期雙市昨（12）日開低走低，指數齊步失守23,000點關卡。分析師表示，現階段期現貨轉為逆價差，外資淨空單減少2,193口、降至4.9萬口。展望盤勢，現階段技術面已轉為弱勢，以整理格局看待，操作宜以短線為主，行情延續多空震盪。

由於費半指數拉回修正，台積電ADR也大跌3.5%，衝擊昨日台股開低收低，連動台指期也表現弱勢。加權指數昨天終場下跌547點、收22,981點；台指期則重挫703點、收22,869點，股期雙市轉為逆價差112.77點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超618.26億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,291口至21,579口，其中，外資淨空單減少2,193口至49,505口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則減少2,865口至25,019口。

永豐期貨指出，整體而言，台股加權指數日前兩度挑戰24,000點關卡未果，若近期在11月1日下影線低點附近未見多方防守，整體均線格局將轉差，投資人須留意下檔風險。

群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選略為悲觀布局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股昨天放量跌破月線，目前在11月1日低點位置不破下，短線台股以保守格局看待。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,500點，周賣權最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在21,500點。全月未平倉量put/call ratio值由0.98下降至0.83。VIX指數上升2.17至24.81。