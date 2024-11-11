全民權證／緯穎 選逾三個月

緯穎（6669）受惠美系雲端服務提供商（CSP）釋出資本支出持續擴大，支撐人工智慧（AI）伺服器強勁需求，加上傳出美超微財會風暴後，有望獲得轉單機會，股價轉強。

美國四大CSP持續上修2024年資本支出，預估將較去年成長約55%，2025年整體資本支出年增12%至2,470億美元，以Meta及微軟成長最強勁，緯穎營運可望水漲船高。美超微近期陷入財會風暴，市場傳出旗下馬來西亞廠擴建喊停，原訂在大馬建置超大型資料中心的楊忠禮（YTL）集團，可能轉向緯穎大馬廠出貨輝達GB200最高階的NVL72整櫃。

權證發行商建議，可買價內外10%以內、距離到期日90天以上認購權證。（中國信託證券提供）

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