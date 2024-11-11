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全民權證／鴻海 挑價內外5%
鴻海（2317）惠於輝達（NVIDIA）GB200伺服器進期陸續出貨，市場高度關注本周四（14日）將登場的法說會對產業景氣觀點的看法。
北美四大雲端服務業者（CSP）皆表示會持續投入更多伺服器相關基礎設施，以滿足不斷成長的雲端及人工智慧（AI）需求。美系CSP業者對輝達GB200 NVL整機櫃採購意願高，除微軟外，包括Meta、亞馬遜等態度轉趨積極，搶買更高階版本，市場預期今年AI伺服器出貨量將年增逾四成、2025年再成長近三成。
權證發行商表示，投資人如看好鴻海投資機會，可挑選價內外5%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（統一證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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