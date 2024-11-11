全民權證／鴻海 挑價內外5%

鴻海（2317）惠於輝達（NVIDIA）GB200伺服器進期陸續出貨，市場高度關注本周四（14日）將登場的法說會對產業景氣觀點的看法。

北美四大雲端服務業者（CSP）皆表示會持續投入更多伺服器相關基礎設施，以滿足不斷成長的雲端及人工智慧（AI）需求。美系CSP業者對輝達GB200 NVL整機櫃採購意願高，除微軟外，包括Meta、亞馬遜等態度轉趨積極，搶買更高階版本，市場預期今年AI伺服器出貨量將年增逾四成、2025年再成長近三成。

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