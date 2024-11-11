全民權證／中磊 兩檔有看頭

中磊（5388）自3G時代就深耕印度市場，近年光纖設備及5G FWA（固定無線接入設備）出貨印度，推升營運表現。

印度有14億人口，但寬頻網路建設與普及率偏低，印度電信業者以建設速度較快的5G FWA搶進。中磊在3G時代就布局印度電信客戶，出貨G小型基地台等產品，近年受惠印度客戶積極布建寬頻網路，出貨光纖設備及5GFWA表現亮眼，是支撐今年營運及獲利成長關鍵。中磊日前在法說會表示，新產品WiFi 7、Docsis 4.0、物聯網、局端及半局端產品已陸續設計研發，2025年可望發酵。

權證商建議投資人可挑選價外20%至價內10%、有效天期60天以上的權證。（永豐金證券提供）

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