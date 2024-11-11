英業達、京元電 四檔帶勁

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，投資人可參考英業達（2356）、京元電（2449）等表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

英業達強攻機器人領域，攜手系統整合廠凌群，以凌群的智慧型服務機器人Ayuda，結合英業達邊緣運算盒，共同搶攻智慧家庭機器人市場。英業達強調，未來將尋找更多垂直應用場景，持續開發不同應用場景的邊緣AI。

英業達積極布局機器人，讓英業達同時坐享AI伺服器與機器人兩大商機。近年來積極布局AI邊緣運算領域，也投入智慧家庭應用。英業達指出，英業達在AI邊緣運算及AI Box方面發展已久，並針對不同晶片、平台、客群及價位進行開發。

AI晶片測試需求強勁，京元電也積極擴產，伴隨台積電持續擴充先進封裝量能，且輝達全新AI晶片測試時間大增三至四倍，傳出京元電產能嚴重供不應求，必須尋求與其他業者合作才能滿足訂單所需，營運看俏。

京元電訂單滿手，為滿足客戶需求，京元電去年原規劃今年資本支出53.14億元，今年4月底提升至87.79億元，第2季又二度調升資本支出至138.28億元，創台灣廠區歷年資本支出最高金額，彰顯AI強而有力的爆發性商機。

若是投資人看好此兩檔，可以選擇價內外10%以內、有效天期120天以上的權證入手。