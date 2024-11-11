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貿聯、晟銘電 押中長天期

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
貿聯董事長梁華哲。 聯合報系資料照
貿聯董事長梁華哲。 聯合報系資料照

台股昨（11）日維持5日線以上強勢整理，盤面題材股良性輪動，貿聯-KY（3665）、晟銘電（3013）等兩檔中小型電子股表現相對強勢，後市仍有可為，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

貿聯-KY第3季毛利率29.3%，季增1.2個百分點，主要受惠高速運算（HPC）產品出貨量明顯提升，及工業用受資本設備、客製化出貨增加，產品組合轉佳，且嚴格控制費用，帶動單季營益率提升至14%，創下歷史新高，稀釋後每股純益（EPS）6.5元，優於預期。

貿聯-KY、晟銘電相關權證
貿聯-KY、晟銘電相關權證

法人指出，貿聯-KY明年併購綜效可望顯現，其中，Easys主要業務為製造線纜、高/低複雜性整機組裝、電纜組裝，拓展半導體設備業務，至於CableCon則偏向醫療業務，車用、伺服器相關等亦有所涉略，預估今年11至12月開始挹注營收

貿聯-KY明年訂單需求遠超乎預期，鑒於產品組合改善，且由非GB200相關產品帶動，法人調高營收、毛利率、稅後純益等預估值，並持續看好GB200將為公司繼併購INBG後，新一波的營收成長動能。

晟銘電第3季受惠於美系雲端服務提供商（CSP）對於H100/H200伺服器需求維持在高檔，高U數伺服器機殼出貨持續增加，一般型伺服器需求回溫，低U數機殼出貨亦同步成長，營收連二季走揚。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。

伺服器 營收 貿聯

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