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期貨商論壇／鴻海期 電力四射
受惠大客戶新品發布（Mac系列）與新品需求（iPhone 16系列）及中國雙11、北美感恩節備貨需求，客戶拉貨動能強勁，帶動鴻海（2317）10月營收8,048.47億元，為歷年最佳10月，且是歷史次高，月增9.8%，年增8.5%；前十月合併營收5.532兆元，為同期最佳，年增9.5%。
伺服器部分，鴻海是全球第一個出貨輝達GB200 AI伺服器的供應商，也規劃在墨西哥打造全球最大的GB200 AI伺服器工廠，搶食主權伺服器商機。另外，輝達高頻寬記憶體（HBM）主力供應商南韓SK集團會長崔泰源暗示，輝達下世代AI晶片將加速問世，可望提前半年亮相。鴻海訂單將持續湧入，伴隨單價拉升，營運更補。
電動車部分，鴻海Model D新世代多功能生活電動休旅車、ModelU新型態電動中型巴士、為美國合作夥伴打造的北美版Model C，預計2025年底量產。劉揚偉稱全球電動車產業委外製造與區域製造兩大發展方向不變，對電動車發展深具信心，鴻海持續朝2025年拿下全球電動車市占率5%的目標邁進。投資人不妨可以鴻海期（DHF）做相關操作。（群益期貨提供）
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