快訊

全球塑膠公約將出爐 我限塑面臨跳票

少子化延燒 18國立高中職提出114學年減招

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／永續期 短線震盪

經濟日報／ 記者周克威整理
永續、綠能示意圖。 （聯合報系資料庫）
永續、綠能示意圖。 （聯合報系資料庫）

川普勝選美國總統大選，由於政見提及將企業稅率由21%調降至15%，若付諸實行，有利中小企業改善獲利，帶動道瓊、標普500、那斯達克等美股指數創歷史新高。

不過川普選前談及將考慮對台積電收取保護費，若上任後將該言論付諸實行，將不利獲利表現，為台股增添不確定性風險。近期傳出美國商務部要求台積電（2330）停供大陸客戶AI晶片，導致台指期、永續期短線震盪，即為貿易戰影響的縮影。

不過台積電本身仍繳出良好的財報成績單，10月營收再創歷史新高，年增率、月增率都達二成以上，且與提出的第4季營收財務預測相比，顯著優於預期，有利給予永續期、台指期基本面支撐。不過外資近幾日台指期留倉空單口數維持在歷史高檔，為短期行情增添不確定性因素。

若想參與行情的投資人，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

台指期 台積電 期貨交易

延伸閱讀

0050棒、台積電（2330）也很好…重點是買的價位好嗎？ 隱者舉0056當前例

11月台股期指跌201點

台股跌24點收23,529點 台積電收1,085元

台積電高雄未來用地又發現未爆彈 警急封鎖軍方出動了

相關新聞

期貨交易量 跳增三成

期交所為促進期貨市場發展及成長，每年舉辦「期貨商負責人座談會」，邀請各期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務之總公司負責人及...

期貨商論壇／永續期 短線震盪

川普勝選美國總統大選，由於政見提及將企業稅率由21%調降至15%，若付諸實行，有利中小企業改善獲利，帶動道瓊、標普500...

期貨商論壇／鴻海期 電力四射

受惠大客戶新品發布（Mac系列）與新品需求（iPhone 16系列）及中國雙11、北美感恩節備貨需求，客戶拉貨動能強勁，...

貿聯、晟銘電 押中長天期

台股昨（11）日維持5日線以上強勢整理，盤面題材股良性輪動，貿聯-KY（3665）、晟銘電（3013）等兩檔中小型電子股...

英業達、京元電 四檔帶勁

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，投資人可參考英業達（2356）、京元電（2449...

全民權證／鴻海 挑價內外5%

鴻海（2317）惠於輝達（NVIDIA）GB200伺服器進期陸續出貨，市場高度關注本周四（14日）將登場的法說會對產業景...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。