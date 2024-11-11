期貨商論壇／永續期 短線震盪

川普勝選美國總統大選，由於政見提及將企業稅率由21%調降至15%，若付諸實行，有利中小企業改善獲利，帶動道瓊、標普500、那斯達克等美股指數創歷史新高。

不過川普選前談及將考慮對台積電收取保護費，若上任後將該言論付諸實行，將不利獲利表現，為台股增添不確定性風險。近期傳出美國商務部要求台積電（2330）停供大陸客戶AI晶片，導致台指期、永續期短線震盪，即為貿易戰影響的縮影。

不過台積電本身仍繳出良好的財報成績單，10月營收再創歷史新高，年增率、月增率都達二成以上，且與提出的第4季營收財務預測相比，顯著優於預期，有利給予永續期、台指期基本面支撐。不過外資近幾日台指期留倉空單口數維持在歷史高檔，為短期行情增添不確定性因素。

若想參與行情的投資人，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

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