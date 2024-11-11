期貨交易量 跳增三成

期交所為促進期貨市場發展及成長，每年舉辦「期貨商負責人座談會」，邀請各期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務之總公司負責人及分公司經理人，共同研商臺灣期貨市場發展策略。

今年度期貨商負責人座談會分別於台北及高雄舉辦，台北場於昨（11）日舉行，由期交所董事長吳自心主持。期交所於座談會中，針對近期上市的新商品與新制度進行業務說明，並與參加活動的期貨業負責人進行雙向溝通，以期達到穩健發展期貨市場的目標。

吳自心表示，今年臺灣期貨市場受惠於國內外股市波動，有亮眼的表現，截至11月8日，臺灣期貨市場累計交易量已超越3.42億口，較去年同期成長將近三成。同時，期貨商獲利亦創歷年新高，今年可以說是期貨市場豐收年。

吳自心並強調，金管會主委彭金隆提出亞洲資產管理中心的政策目標，提到具備「天時」條件，包括日益壯大的資本市場等，而臺灣期貨市場展現的強勁動能，相信能在高端財富管理多元發展中，扮演重要角色。

期交所已積極訂定並推動支持亞洲資產管理中心的措施，包括：第一、壯大金融市場，新增夜盤交易商品，即時反應國際市場變化，服務實體經濟；第二、完善期、現貨ETF生態系統，掛牌更多新興產業之個股期貨及ETF期貨；第三、拜訪高端財富管理業者，主動拜訪財富管理業者，尋求合作機會。

未來，期交所將戮力革新制度，提供市場穩健的交易環境，也將全力支持發展亞洲資產管理中心，此將為期貨市場帶來成長機會。