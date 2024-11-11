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11月電子期、金融期齊跌

中央社／ 台北11日電

台北股市今天下跌24.25點，收23529.64點。11月電子期收1299.5點，下跌10.25點，正價差3.71點；11月金融期收2091.6點，下跌9.4點，逆價差1.69點。

11月電子期以1299.5點作收，下跌10.25點，成交456口。12月電子期以1292.85點作收，下跌17.85點，成交7口。

電子現貨以1295.79點作收，下跌1.09點；11月電子期貨與現貨相較，正價差3.71點。

11月金融期以2091.6點作收，下跌9.4點，成交350口。

金融現貨以2093.29點作收，下跌4.56點；11月金融期貨與現貨相較，逆價差1.69點。實際收盤價以期交所公告為準。

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