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11月台股期指跌201點

中央社／ 台北11日電

台北股市今天終場跌24.25點，收23529.64點。11月台指期以23573點作收，下跌201點，與現貨相較，正價差43.36點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，11月期貨23774點、12月期貨23785點。

台股今天終場跌24.25點，收23529.64點，成交金額新台幣3555.72億元。

11月台指期貨以23573點作收，跌201點，成交7萬1515口；12月期貨以23587點作收，跌198點，成交1097口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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