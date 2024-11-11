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全民權證／精測 二檔馬力強

經濟日報／ 記者崔馨方整理
精測相關權證 圖／經濟日報提供
精測相關權證 圖／經濟日報提供

精測（6510）積極布局多元產品和技術，未來在先進封裝和高效能測試探針卡的需求推動下，營收成長可觀，法人維持「買進」評等，相關權證可伺機布局。

法人分析，精測2024年獲利顯著成長，2025年展望正向。隨AI晶片、應用處理器和HPC測試需求增長，精測持續拓展技術及市場，為長期穩定成長奠定基礎。

精測的客戶涵蓋台灣與美國半導體及IC設計公司，最大客戶是台灣IC設計公司，占比約35%；第二大客戶是美國IC設計公司，占比約20%；第三大客戶是台灣晶圓代工廠，占比約15%。

投資人可挑選價內外20%以內、剩餘天數60天以上的權證，如精測群益44購01、精測元大44購03。（群益金鼎證券提供）

IC設計 精測

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