上銀、台達電 押逾60天

專家預期人形機器人未來十年整體潛在市場年複合成長率（CAGR）將達約81%，機器人將走向通用型，從汽車、物流產業向服務型擴散。法人表示，具備機電整合能力與關鍵零組件的廠商上銀（2049）、台達電（2308）等有望受惠，可伺機布局相關權證。

法人指出，人形機器人市場至2034年估將達280億美元，輝達（NVIDIA）2024年推出人形機器人平台GR00T，該平台集成硬體、軟體及虛擬模擬器，並結合LLM與AI GPU訓練，以實現人形機器人的自我學習，有助機器人生態系的建立與發展。

不少台廠具備協作型機器手臂、減速機與齒輪、滾柱螺桿及機電整合產品，如上銀於滾柱螺桿、諧波減速機，以及台達電與達明具手臂整合能力等，都將受惠。

零組件與模組廠方面，上銀次系統產品2023年營收占比8%。法人估計，上銀在多重需求帶動，包含半導體尤其先進封裝製程帶動晶圓移載設備；機器手臂加速導入半導體與北美物流龍頭；上銀次系統產品營收占比在2024、2025、2026年分別將達7%、9%、11%。

機器人本體與系統整合方面，台達電為中國大陸自動化產線解決方案領導廠商，具備馬達、驅動器、控制器、減速機、手臂及整合式運動控制及自動化解決方案。2024年其自動化部門營收占比11%，預期2025年在政策帶動下，自動化部門營收年增5%，後市可期。

看好上銀、台達電後市，可布局價內外20%內、剩餘天數60天以上權證，藉以放大槓桿利潤。