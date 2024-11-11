台光電、川湖 四檔聚光

今年進入倒數，法人選股眼光開始放遠到下一個年度，台光電（2383）、川湖（2059）等個股明年展望看俏。權證發行商表示，投資人可透過90天以上的中長天期權證布局，搶搭年底作夢行情。

台光電第3季營收成長，主要是受惠於歐美車用客戶拉貨、低軌衛星和AI伺服器保持增長，但第4季因手機旺季效應結束、AI伺服器在新舊品轉換期拉貨放緩，可能出現單季衰退情形，應用僅800G持續成長。

台光電、川湖相關權證 圖／經濟日報提供

展望2025年，台光電伺服器業務在上半年仍受GB200市占率下降的影響，但後續將由AI ASIC和其他品牌GPU產品出貨逐漸抵銷，800G滲透率由中低個位數提升15%至20%，網通業務營收年增15%，低軌衛星產品隨客戶發射計畫達雙位數成長。連結台光電的相關權證包括台光電兆豐44購02、台光電凱基43購03。

川湖第3季高階伺服器貢獻度持續拉高，雖因新台幣升值有匯損，但雲端服務廠商（CSP）客戶對輝達（NVIDIA）Hopper系列的需求回升，帶動川湖高U數滑軌出貨動能，毛利率創新高。

展望第4季，稼動率將持續提升、Hopper、Blackwell接力出貨，估計營收可季增兩位數以上，12月時GB200的導軌將開始放量，通用型伺服器仍維持微幅成長，廚具市場可能將相對低迷，川湖目前極力輪班擴產提升稼動率。

法人預估，川湖2025年持續受惠Hopper需求，帶動高階導軌出貨成長，隨著GB200開始出貨；另外美超微若因財報疑慮遭輝達調整訂單，川湖有望期待轉單效益，加上近期通用型伺服器復甦態度明確，川湖整體營運展望向好，2026年在GB300起量後公司亦有望取得份額，法人看好股價短期仍有上漲空間，投資評等為增加持股。川湖相關權證有川湖群益46購03、川湖凱基42購04。