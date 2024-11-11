華擎、永信建 認購熱

台股多空震盪劇烈，目前盤面上具備業績題材支撐的「營運優質股」相對抗震，有機會躍居多頭焦點，投資人可參考華擎（3515）、永信建（5508）等，利用權證參與行情。

台股近期短線資金輪動快速，法人表示，投資人可留意第4季至明年展望正向族群，股價回檔可分批布局，另中長期多頭趨勢尚未明確轉變，因此留意個股股價位階，即時進行換股操作。台股月營收、第3季財報陸續揭曉，有望吸引買盤回歸，可關注營運優質股。

華擎、永信建相關權證 圖／經濟日報提供

華擎伺服器出貨開始回溫，伴隨傳統板卡旺季助攻，推升業績上揚，法人預估，今年獲利看增逾三成，挑戰賺一個股本，較去年全年每股純益7.54元更出色。

華擎第3季業績明顯成長，主要反映板卡進入傳統銷售旺季，出貨量上升，且一般型伺服器出貨暢旺，加上AI伺服器開始小幅出貨帶來的正面效應。

華擎先前表示，一般伺服器產品今年迎來增長，尤其AI伺服器需求強烈，今年出貨將以輝達（NVIDIA）的H100為主，年底規劃出貨GH200，GB200系列出貨則落在明年，全年伺服器業績挑戰三位數成長，是今年業績增長最大動能。

永信建第3季稅後純益10.73億元，為史上單季次高，年增50%，每股純益4.94元；累計今年前三季獲利31.77億元，每股純益14. 61元，已超越去年全年，今年獲利將再締造新猷。

永信建表示，今年可供銷售入帳的個案包含已完工的「謙樂」、「禾豐」、「豐華大鎮」、「博萃」、「原旭」、「晴遠」、「詠光」、「R5新世代」，以及4月開始銷售的鳳山區「繪上品」。

進入下半年，7月有位在仁武區澄清湖附近的「澄光」及鳳山區鳳翔特區附近的「水律」建案開始銷售，在高雄房市火熱下，兩個新案成為挹注營運增長的新動能。

統一證券建議，若投資人看好此兩檔，可布局價外20%以內、中長天期權證，參與個股行情。