期貨商論壇／半導體30期 樂觀

AI晶片需求持續看好，且第4季才處於量產初期，預期明年還會有大幅成長，且市場共識川普當選對未來資本市場有正面影響，投資需求將擴張，故對半導體30指數未來看法較為樂觀。

半導體30價格來到近一個月震盪區間上緣，下方均線皆能提供支撐能量，台股在美國總統大選以及美國利率決策會議後不確定因素暫時消除，有利後續走勢。

未來的半導體產業面臨快速變化與挑戰，尤其是在AI技術的推動下。根據資策會預測，台灣半導體產值在2025年將達到5.5兆元，成長15.9%。

先進製程方面，除縮小製程先進封裝技術的進步為異質整合提供了新機遇，2.5D和3D封裝技術的應用能提升晶片間的互連頻寬，進一步提高整體性能。隨著市場對高效能計算的需求增加，台積電的COWOS-L先進製程將成為競爭的關鍵。

反觀成熟製程，特別是在消費性產品需求疲軟的情況下，汽車和工控等應用需求預計需要一到二季來消化市場庫存，加上來自中國晶片國產化政策的影響，產能利用率目前可能還會維持低檔一陣子。

（凱基期貨提供）