期貨商論壇／黃金期 偏多看待

美元走強及美國總統大選不確定因素消逝壓抑黃金上行空間，但聯準會降息1碼為黃金提供了短期支撐。短期內預計將在高檔區間波動，投資人應格外留意其價格的劇烈波動，以便因應市場可能的快速變化。中長期來看，黃金仍有偏多的潛力，但需審慎市場不確定性。

近期黃金價格出現回檔，主要受到美元走強與市場不確定因素消散的影響。川普再次當選總統後，市場預期其政策將推動美元走強。由於黃金以美元計價，美元升值會增加海外投資者購買黃金的成本，壓抑黃金需求，導致金價承壓下滑。

台灣時間8日凌晨，聯準會宣布降息25個基點，從而抑制美元和美債收益率的吸引力。此外，市場預期12月或將再度降息，進一步支撐了黃金價格，但這也可能加劇價格的波動，投資人需多加留意。

觀察最新CFTC非商業交易人籌碼變動，顯示黃金期貨非商業人持倉淨多單部位出現減碼，多單口數降至278,653口，反映出大額交易人有高檔調節部位的動作，這無疑增添短期市場的不穩定性。

從技術面觀察，黃金價格短線出現長黑K並跌破短期均線，低點回落至接近2,650美元後出現反彈。

（華南期貨提供）