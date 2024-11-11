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台指期 蓄勢挑戰前高

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股上周五（8日）呈開高震盪格局，終場上漲145點、收在23,553點，累計全周大漲773點，終止周K線連二黑。期貨商表示，台指期上周周線成功收紅，並且日K在均線向上墊高支撐下，維持多方格局，有機會挑戰前波高點。

台指期在上周五正價差為227.11點。籌碼面部分，三大法人買超38.1億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,981口至17,559口，其中外資淨空單減少3,118口至42,828口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,361口至19,960口。

同時，外資現貨賣超、期貨淨空單減少，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為一千餘口，買權OI增量明顯不足。周選擇權方面，賣權OI總量較買OI增量大，周選偏樂觀格局。

永豐期貨指出，在上周五選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,100點，周賣權最大OI落在23,200點，月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在20,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.1上升至1.17，VIX指數下降1.14至21.91；整體選擇權籌碼面偏多。

群益期貨表示，外資期現貨中性，自營商選擇權保守格局，月選擇權也是保守格局，周選擇權則呈現偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局；技術面上，目前進入上檔黑K包覆線的反壓中，不過，下方亦有支撐，整體盤勢處於區間格局。

元富期貨認為，就技術面而言，台指期上周五開盤受美股大漲激勵，呈現開高走高格局，盤中出現逢高獲利了結賣壓，回落超過200點，隨後在台積電上漲帶領下，終場上漲256點，周線成功收紅，並且日K在均線向上墊高支撐下，維持多方格局，目前有機會來挑戰前波的高點。

台指期 期貨 選擇權

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