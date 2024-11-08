台達電、上銀 選逾60天

川普超級助選員、特斯拉執行長馬斯克，在川普勝選後身價大增，特斯拉概念股台達電（2308）、上銀（2049）坐擁電動車、機器人雙題材，基本面穩健，投資人可透過權證參與特斯拉概念股的慶祝行情。

台達電多年前即已布局電動車市場，產品線包括電池、充電樁等解決方案，全球大型電動車廠都是台達電的客戶。因應美中貿易戰，台達電持續擴大在美國的製造產能布局，日前宣布增加在美國市場的投入，進行包括在美國德州的研發、製造與業務擴張、發展資料中心與電信應用的資通訊解決方案、電動車充電解決方案，以及電力電子元件等。

根據統計，上銀10月合併營收21.7億元，月增0.4%，年增8.6%，連兩月營收穩在21億元水準，法人預期上銀第4季營收也將持穩第3季水準，明年營運有望重返成長。

上銀近年進行轉型，已從過去的工具機大廠，跨入機器人、電動車、半導體設備領域。

法人指出，上銀不僅打進半導體設備市場，也是少數能同時生 產線性馬達及力矩馬達的廠商，另外與美系機器人新創公司合作開發的AI物流機器人，已經進入最後驗證與測試階段，即將量產。這款新開發的AI物流機器人，具有上下料功能，搭配最新視覺及AI判讀系統。

權證發行商表示，投資人若看好台達電、上銀後續表現，可以挑選價內外15%以內、60天期以上的權證，以小金搏大利。