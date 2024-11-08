鴻海、緯穎 四檔馬力強

谷歌、微軟等四大CSP業者陸續公布財報後，皆持續看好AI前景，且擴增資本支出，市場看好鴻海（2317）、緯穎（6669）等供應鏈營運將受惠；權證券商建議，可利用相關認購權證，參與相關個股走勢。

微軟上季資本支出達200億美元，季增5%、年增5.3%，用於支應AI發展，且預期資本支出將持續攀升，因目前需求仍遠大於供給，且本季資本支出創下新高，且預期持續擴增，以維持在AI領域領先地位，是CSP中最積極投資雲端及AI的先進者下，包括鴻海、緯穎等供應鏈營運將受惠。

鴻海、緯穎相關權證

分析師指出，在AI發展初期不僅需求非常強勁，算力營運供給也漸增加，且輝達表示未來十年深度學習算力將提高100萬倍，因此AI商機未來只會愈來愈大，且需求方不僅來自各家雲端服務商，也將會有更多企業與國家投入。

鴻海持續在硬體方面增加零組件的自製率以達到硬體高度垂直整合，也發展智慧製造、智慧平台以及智慧城市等軟體平台，並在全球各地布局製造基地，以分散地緣風險，預估鴻海2025年GB200出貨量約2.1萬台，營收占比將達總營收的二成，預估今、明年營收分別為7兆元、9兆元，每股純益（EPS）成長為11.5元、15.5元。

緯穎在通用伺服器去化庫存已到尾聲，客戶重新積極布建資料中心，其中美系主要CSP業者均上調2024年與2025年資本支出，並布建AI伺服器，將有望持續推升AI伺服器營收貢獻，明年除既有H系列轉往B系列需求維持強勁外，增添的GB系列伺服器也開始放量加入貢獻，預期將能達到雙位數營收占比下，市場預估今年獲利成長八成，EPS為125.3元，明年成長至152.3元。

若看好相關個股後市表現，可布局價內外5%左右、有效天期超過三個月的權證。