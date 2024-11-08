全民權證／中磊 挑逾三個月

中磊（5388）前三季累計營收433.6億元，受惠較佳的產品組合，毛利率17.6 %，歸屬母公司稅後純益17.7億元，年增4.6%，為同期獲利新高，前三季每股純益（EPS）6.02元，創同期次高紀錄。

展望2025年，法人表示，隨著高速網路普及與AI人工智慧相關應用蓬勃發展，帶動全球網通產業迎向競速新紀元，各國積極提升網路基礎建設。為因應地緣政治及供應鏈變化，中磊藉由全球布局優勢，透過台灣、菲律賓、印度、墨西哥及中國大陸等生產基地，提供彈性且多元的製造據點，滿足客戶需求。

權證發行商表示，看好中磊後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內，有效天期三個月以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（兆豐證券提供）

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