全民權證／義隆 押價內外20%
義隆（2458）日前公布第3季每股純益（EPS）2.49元，累計今年前三季EPS達7.47元。第4季進入消費性淡季，義隆預估，第4季營收可能季減8.9％至17.7％，但對於明（2025）年的營收與獲利展望都抱持正向看法。
對於明年的營運展望，義隆指出，明年NB產業應會比今年成長，估計幅度將大於今年。此外，全球前三大電子書客戶，義隆囊括其中兩家，義隆目前電子書營收占比約1%至2%，後續具想像空間，也透過子公司義晶與義碩智能跨進ADAS自動駕駛輔助領域，已打入台灣電動巴士市場，並積極推進物流車應用，2025年貢獻將提高。權證發行商建議，看好義隆後市的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期三個月以上的商品介入。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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