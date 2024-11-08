全民權證／宜特 兩檔有潛利
宜特（3289）受惠國際大廠AI相關訂單湧入，加上擴廠計畫成效顯現，產能增加營收提升。市場預估今年營收42.6億元，年成長12%，稅後純益5.6億元，年增45.5%，每股純益（EPS）7.5元，明年進一步成長至8.7元。
宜特接獲全球高效能處理器晶片大廠在AI領域的可靠度驗證（RA）與故障分析（FA）訂單，帶動整體營運。先進製程帶動2022至2023年MA需求大好，客戶為晶圓代工廠與設備廠，但現在車用對於RA的需求愈來愈高，中長期RA占比仍會超過50%；而車用電子、先進製程、先進封裝、AI仍是宜特未來三至五年的成長動能。
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