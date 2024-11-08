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11月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北8日電

台北股市今天上漲145.07點，收23553.89點。11月電子期收1310.2點，上漲17.45點，正價差13.32點；11月金融期收2101點，上漲3.8點，正價差3.15點。

11月電子期以1310.2點作收，上漲17.45點，成交695口。12月電子期以1310.7點作收，上漲17.45點，成交2口。

電子現貨以1296.88點作收，上漲12.46點；11月電子期貨與現貨相較，正價差13.32點。

11月金融期以2101點作收，上漲3.8點，成交283口。

金融現貨以2097.85點作收，上漲3.59點；11月金融期貨與現貨相較，正價差3.15點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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