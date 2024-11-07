全民權證／王品 挑價內外15%

王品（2727）下半年業績預期逐季提升，儘管近期受到台灣颱風假、中國部分門店暫停營業，以及營運成本增加影響，不過法人看好消費回歸常態，預期今明年將維持雙位數成長，相關權證可伺機布局。

展望2025年，王品計劃新增至少30間門店，並加速拓展海外市場，已在美國德克薩斯與德拉瓦成立全資子公司，預計主打火鍋和中餐品項進軍美國市場，預估2025年營收年增6.8%至250億元。此外，依照目前股價估算，2025年的本益比約為十倍，位於歷史區間的低點，因此重申「買進」評等，並設定2025年目標價為265元。

權證商建議可挑選價內外15%以內、剩餘天數120天以上等的權證介入。（統一證券提供）

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