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Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

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全民權證／辛耘 選逾四個月

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
辛耘相關權證
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辛耘（3583）第3季營收25.01億元，季增5.4%、年增43.5%；毛利率35.6%；營業利益4.2億元，季增61.4%，年增199.1%；稅後純益2.41億元，季增6.4%，每股純益3元。

目前有能力承接台積電CoWoS委外的專業封測代工（OSAT），包括Amkor、日月光、矽品等。矽品已購入雲林廠房及中科二林土地使用權，可望受惠以矽品為首的OSAT擴產先進封裝。辛耘緊跟客戶新製程開發進度，10月30日與山太士AMC共同宣布，雙方簽署代理與策略合作意向書，聯手進軍先進異質整合晶圓級封裝與玻璃基板封裝市場。

權證商建議可挑選價內外20%以內、有效天期120天以上的權證入手。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 矽品

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