全民權證／祥碩 兩檔有看頭

祥碩（5269）第3季稅後純益9.74億元，季增4.2%、年增44.6%，站上近12個季度以來高點，EPS 13.06元，較第2季13.18元下滑；累計今年前三季稅後純益27.96億元，年增80.04%，每股純益39.03元。

祥碩今年以來積極開發Package Switch產品在伺服器領域應用，聚焦利基型市場產品，產品單價較高，法人預期Package Switch（PCIe Gen4）產品在2024年底至2025年初tape-out，明年下半年應可開始貢獻營收，公司持續研發Package Switch（PCIe Gen5）拓展高階市場，Package Switch在2025至2026年為公司新營運成長動能。可買進價外20%至價內10%、有效天期60天以上的相關認購權證。（永豐金證券提供）

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