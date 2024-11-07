川湖、世芯 押中長天期

台股昨（7）日開低走高，盤中在大型權值股拉升下，指數由黑翻紅並盤堅向上，終場上漲191點、收23,408點，盤面上，川湖（2059）、世芯-KY（3661）等AI股逆勢走揚。發行券商建議，看好AI族群後市表現的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

伺服器滑軌廠川湖第3季稅後純益11.55億元，季減20.67%，年增17.61%，每股純益（EPS）為12.12元；累計前三季稅後純益39.98億元，年增85.6%，為同期新高，超越去年全年，EPS達41.96元。

法人指出，B200/GB200與MGX伺服器導軌將在2025年初陸續出貨，亦正向看待GB200及B200正式量產後的營收貢獻。在伺服器導軌有新競爭者加入的情況下，預期川湖的技術優勢與專利仍將使競爭對手市占率擴大有限，對2025年營收與獲利成長的正向看法。

世芯-KY明年因北美大客戶製程轉換減少AI晶片貢獻，北美IDM大客戶5奈米產品雖主打性價比，但仍難以與輝達GPU晶片競爭，導致需求不如預期，影響整體量產動能，但受惠NRE來自AI、網通、加密貨幣的design win開案需求強勁，有助毛利率提升，法人認為，需待2026年先進製程轉換，北美大客戶3奈米晶片開始放量，營收將重啟強勁成長動能。

權證發行商指出，看好世芯-KY、川湖後續表現的投資人，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。